SIPRI: Україна стала третім найбільшим імпортером зброї у світі

Україна посіла третє місце серед імпортерів зброї у світі у 2022 році, її випереджають лише Катар та Індія﻿. Про це йдеться у звіті, опублікованому дослідницьким інститутом SIPRI у Стокгольмі, повідомляє Ділова столиця.

Внаслідок військової допомоги США та багатьох європейських держав після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Україна стала третьою з найбільших імпортерів основних озброєнь у 2022 році (після Катару та Індії) та 14-ї – за період з 2018-го до 2022 року.

"На Україну припадає 2,0% світового імпорту озброєнь за п'ятирічний період" , – йдеться у звіті SIPRI.

Згідно зі звітом, з 29 держав, які постачали Україні в 2022 році озброєння, основними постачальниками були США, на частку яких припало 35% всього українського імпорту озброєнь протягом року, Польща (17%), Німеччина (11%), Великобританія (10%). та Чехія (4,4%).

Багато з озброєнь, поставлених у 2022 році, були використані з існуючих запасів, у тому числі 228 артилерійських гармат і приблизно 5000 керованих артилерійських ракет зі США, 280 танків з Польщі та понад 7000 протитанкових ракет з Великобританії.

У SIPRI наголошують, що постачання зброї Україні 2022 року було життєво важливим для українських зусиль зі зупинки російського наступу.

Загалом імпорт основних озброєнь європейськими державами збільшився на 47%, якщо порівнювати періоди 2013–2017 та 2018–2022 років, тоді як глобальний рівень міжнародних постачань зброї знизився на 5,1%.

У світовому експорті озброєнь частка США збільшилася з 33 до 40 відсотків, а частка Росії скоротилася з 22 до 16 відсотків.