Дві третини українців хочуть звільнення усієї України - опитування

64% українців переконані, що треба намагатися звільнити всю територію України, включаючи Крим, навіть якщо це означатиме тривалішу війну та зменшення підтримки Заходу. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 22 лютого – 6 березня.

"Більшість респондентів – 64% – вважають, що Україна має намагатися звільнити всю територію, включаючи Крим, навіть якщо буде ризик зменшення підтримки Заходу та ризик тривалої війни. На противагу цьому 24% більше схиляються до варіанта, що в обмін на звільнення та захист усіх територій із Донбасом (але без Криму) Україна може утриматися від військових дій у Криму" , - повідомили у КМІС.

ІНФОГРАФІКА КМІС

Ще 8% опитаних важко відповісти на це питання.

Соціологи зазначають, що переважна більшість наполягає на звільненні всіх територій, включаючи Крим, у всіх регіонах України. Тоді як підтримка "компромісу" становить трохи більше 27% залежно від регіону.

ІНФОГРАФІКА КМІС

Дослідження проходило з 22 лютого до 6 березня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2007 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими (віком 18 років та старшим) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з ймовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що в умовах війни, окрім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють достатньо надійно аналізувати суспільні настрої населення.