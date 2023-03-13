Сі Цзіньпін планує зустрітися з Путіним – Reuters

За даними Reuters, очільник Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Росію для зустрічі зі своїм колегою Володимиром Путіним вже наступного тижня, повідомляє Українська правда.

Про наміри Сі Цзіньпіня приїхати до Росії наступного тижня повідомили Reuters люди, знайомі з цим питанням.

Плани візиту з'явилися на тлі пропозиції Китаю виступити посередником у досягненні миру в Україні, що було зустрінуте скептично на Заході з огляду на дипломатичну підтримку Росії з боку Китаю.