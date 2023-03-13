В Україні продали ще один морський порт: хто став переможцем аукціону

Компанія "Укрдонінвест" бізнесмена Віталія Кропачова стала переможцем повторного приватизаційного аукціону з продажу Білгород-Дністровського морського торговельного порту, який пройшов 13 березня, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляється у системі Прозорро.Продажі.

"Укрдонінвест", засновником та кінцевим бенефіціаром якої є Віталій Кропачов, запропонувала 220 млн 0,1 тис грн.

При цьому "Укрдонінвест" брала участь у січні цього року в аукціоні з продажу порту "Усть-Дунайськ" і готовий був заплатити за нього трохи більше 200 млн грн. Компанія програла ТОВ "Еліксир Україна", початкова пропозиція якого була вищою.

У торгах також брали участь ТОВ "Порт Аккерман" (остаточна пропозиція - 97 млн грн) та ПрАТ "Мостобуд ЮА" (кінцева пропозиція - 220 млн грн).

Стартова ціна, яку визначили на повторний аукціон, - 93,78 млн грн. На першому аукціоні, який не відбувся, стартова ціна була удвічі вищою - 187,6 млн грн.

Порт спеціалізується на перевантажені лісних вантажів, мінеральних добрив, залізорудних окатків, металопродукції та зернових вантажів.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що Фонд держмайна 3 березня проведе приватизаційний аукціон з продажу "Білгород-Дністровського морського торговельного порту". Стартова ціна - 187,6 млн грн (без ПДВ).

Фонд держмайна не зміг приватизувати Білгород-Дністровський морський торговельний порт з першої спроби - призначений на 3 березня аукціон визнали таким, що не відбувся.

Як повідомив начальник регіонального відділення Фонду держмайна в Одеській та Миколаївській областях Олександр Славський, учасники не подали заявки.

Морський порт "Усть-Дунайськ" продали на аукціоні у вівторок, 17 січня, за 201 мільйон гривень – приватизація морського порту відбулась вперше в історії України.