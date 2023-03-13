Данілов: Росії знадобляться десятиріччя для відновлення військового потенціалу

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Данілов у Twitter.

"Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу.

Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам".

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