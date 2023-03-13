Данілов: Росії знадобляться десятиріччя для відновлення військового потенціалу
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Данілов у Twitter.
"Росії знадобляться десятиріччя для відновлення свого військового потенціалу.
Спротив України дає Заходу час для глобального переосмислення і перебудови всієї системи стримування і протидії автократичним режимам".
Передісторія:
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна – окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста, але несуть великі втрати.
- Данілов заявив, що околиці Бахмута всіяні трупами російських окупантів, які ніхто не забирає.