Колишній нардеп від Регіонів Царьов: Янукович планував розвалити Україну

Колишній президент-втікач Віктор Янукович мав план розвалу України з виходом із її складу західних областей, повідомляє Ділова столиця.

Про це колишній нардеп від Партії Регіонів, який підтримує Росію, Олег Царьов розповів місцевим пропагандистам в інтерв'ю.

За словами Царьова, Янукович хотів змінити Конституцію, як це у своїх країнах зробили глава Кремля Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Згідно з планом, тодішній президент України міг балотуватися на посаду необмежену кількість разів, а у відповідь нібито планувався спалах сепаратизму на території західних областей країни.

"Розкажу вам те, що нікому раніше не розповідав. Я тримав у руках документ, розроблений аналітиками Партії регіонів, в якому розглядався сценарій довічного президентства Януковича" , — розповів зрадник Царьов.

За словами колаборанта, у реалізації плану нібито міг взяти участь тодішній нардеп, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Було очевидно, що, вибудовуючи дружні відносини з Російською Федерацією, домагаючись зростання економіки, підвищення рівня життя, все це можна зробити реально. Два президентські терміни, зміна Конституції, ще два терміни... Тягнибок, який отримував гроші, в тому числі, і з кас Партії регіонів, став би виступати за сепаратизм, за відділення низки західних областей в автономне утворення, що не підтримує центральну владу. Ну а центральній владі довелося б, скріпивши, серце, погодитися" , — розповів Царьов.

Український журналіст та блогер Денис Казанський наголосив, що своїм визнанням колишній "регіонал" виправдав необхідність Революції Гідності, внаслідок якої повалили Януковича.

"Це визнання в тому, що Янукович та його команда були російською агентурою, і мали чіткий план знищення своєї країни. Своїм визнанням Царьов повністю виправдав необхідність Майдану, і підтвердив, що українці не мали іншого виходу, крім як захищати свою країну" , — пише Казанський у Twitter.

Журналіст додав, що Олег Царьов звів нанівець усі зусилля російської пропаганди із цього приводу.

"Майже 10 років російська пропаганда доводила, що Майдан був державним переворотом, що нібито Майдан спровокував війну, а якби Майдану не було, то Янукович би сам згодом пішов, і все було мирно і добре. І ось Царьов кількома фразами розгромив цю брехню " , — наголосив Денис Казанський.

Казанський констатував, що після приходу Януковича до влади мирного сценарію для України вже не існувало.

"Просто до Майдану Росія за допомогою Януковича планувала захопити всю країну, за винятком західних областей. А після Майдану змогла захопити лише Крим та частину східних регіонів" , — резюмував журналіст та блогер.

Царев признался, что у Януковича и Партии регионов, когда они еще были при власти, существовал план развала Украины. Янукович собирался переписать конституцию, чтобы вечно оставаться президентом, и таким образом спровоцировать западные области Украины на сепаратизм. pic.twitter.com/hxjSwp7Kze — Денис Казанський (@den_kazansky) March 13, 2023

Як повідомлялось, у січні суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Віктора Януковича у справі про розстріл протестувальників на Євромайдані.

Крім того, у березні суд дозволив заочний процес над експрезидентом-втікачем у справі про організацію незаконного переправлення осіб через держкордон та за підбурювання до дезертирства.