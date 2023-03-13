Прокуратура: РФ обстріляла "Ураганами" міста на Донеччині, є загибла

Російські окупанти у понеділок обстріляли зі ствольної артилерії та РСЗВ "Ураган" міста Костянтинівку та Авдіївку Донецької області, внаслідок чого загинула одна людина та п’ятеро отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Прокуратура повідомляє, що руйнувань зазнали приватні домоволодіння, багатоповерхівки, господарські споруди, автомобілі, а також асфальтове покриття.

Внаслідок атаки на Авдіївку загинула 46-річна жінка, у Костянтинівці 4 чоловіків та жінка віком від 25 до 73 років отримали осколкові поранення різного ступеню тяжкості. Їм надається кваліфікована медична допомога.

На місцях працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.

Що цьому передувало: