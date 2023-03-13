Генштаб: Захисники відбили атаки росіян на Бахмутському напрямку

Українські захисниски 13 березня відбили атаки ворога на Бахмутському напрямку, у Бахмуті – тривають бої, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ.

"Російський агресор основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках та не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Протягом доби противник завдав 29 авіаційних та 6 ракетних ударів. Зокрема, по професійно-аграрному ліцею населеного пункту Зноб-Новгородське Сумської області.

Загинула 1 цивільна людина, ще 5 мирних громадян – поранені".

Також російські окупанти вдарили двома ракетами по школі в Авдіївці на Донеччині, загинула місцева мешканка. Окрім того, ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу кордону України, але формування наступальних угруповань не виявлено.

Також ворог продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Чернігівської області та на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Гряниківки, Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки та Верхньокам’янки.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут.

Атаки противника відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, тривають бої у Бахмуті.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Кам’янкаи, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки.

Ворожих обстрілів зазнали райони понад 10 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Серед них - Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Марїнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів на Херсонщині.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.