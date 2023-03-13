Прем’єрка Фінляндії пояснила позицію про винищувачі для України

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін прокоментувала гострі дебати з приводу надання Україні винищувачів Hornet - дискусія щодо них тривала у Фінляндії впродовж вихідних після несподіваної заяви Марін у Києві, повідомляє Європейська правда.

Коментар Марін у понеділок наводить Yle.

За словами Марін, Фінляндія повинна обговорити можливе розміщення в Україні знятих з озброєння Збройних сил країни винищувачів Hornet.

"Чим ми можемо допомогти? Це буде вирішуватися в співробітництві з усіма, хто відповідає за зовнішню політику і політику безпеки… Фінляндія не проводила жодної політики з цього питання, але я бачу, що у нас є можливість і потенціал для проведення такого обговорення. Я беру участь в такій міжнародній спільній роботі" , - сказала Марін.

Вона підкреслила, що "ніхто не обіцяв Україні винищувачі Hornet". Однак, за її словами, Україні потрібне важче озброєння для боротьби з Росією - і ось чому це питання має обговорюватись зараз.

"Зрозуміло, що Україні потрібне важче обладнання. І добре, що вдалося домовитися з країнами-партнерами про відправку танків, і так, наступне велике питання – винищувачі та протиповітряна оборона загалом" , - пояснила Марін.

За її словами, президент України Володимир Зеленський під час двосторонніх переговорів з нею порушив питання необхідності отримання допомоги для протиповітряної оборони.

У суботу президент Фінляндії Саулі Нііністьо та Марін обговорили питання винищувачів. За словами Марін, обговорення відбулося з його ініціативи.

Марін у п’ятницю під час візиту до Києва зазначила, що Фінляндія могла би поруч з іншими союзниками розглянути надання Україні винищувачів.

Її заява стала сюрпризом для оглядачів та учасників зовнішньої та безпекової політики, а конкуруючі партії говорили про "безрозсудність" таких оголошень. Марін дорікали, що такі заяви слід робити після консультацій всередині країни.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен сказав, що не знав про наміри Марін обговорити питання про винищувачі, яких Фінляндія, за його словами, потребуватиме ще багато років.