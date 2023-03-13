Держдеп: Росія і Китай узгодили пропаганду і дезінформацію щодо війни в Україні
Росія і Китай чітко узгодили свої дії щодо пропаганди і дезінформації з приводу війни в Україні, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США, повідомляє CNN.
"Сполучені Штати як країна, Захід як суспільство, повільно приймали й усвідомлювали ступінь, до якої Китай і Росія зробили операції в інформаційному просторі невід'ємною частиною своїх національних цілей", - заявив він.
Чиновник Держдепу додав, що Китай і Росія витратили десятки мільярдів доларів на дезінформацію.
За його словами, Москва і Пекін - це "відлуння-камера" і "петля зворотного зв'язку" в поширенні неправдивих наративів про війну.
"Вони намагаються привернути все більше уваги, обмінюючись наративами", - підкреслив він.
Чиновник припустив, що ці зусилля з дезінформації де-факто спонсоруються державою.
Нагадаємо, російська пропаганда запустила потужну антиукраїнську інформаційну кампанію у Facebook.
Крім того, Росія запустила чергову інформаційну атаку щодо Бахмута.