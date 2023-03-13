Кубраков: ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді

Україна заявляє, що заявлена Росією можливість продовження зернової ініціативи на 60 днів замість 120 днів суперечить підписаним разом з ООН та Туреччиною документам, повідомляє Економічна правда.

Про це віцепрем’єр-міністр відновлення Олександр Кубраков написав у Twitter.

Він наголосив, що угода передбачає щонайменше 120 днів продовження, а відтак позиція Росії щодо продовження її лише на 60 днів "суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН".

Кубраков додав, що Україна чекає на офіційну позицію ООН та Туреччини як гарантів ініціативи.

#BlackSeaGrainInitiative agreement involves at least 120 d. of extension, therefore Russia’s position to extend the deal only for 60 d. contradicts the document signed by Turkey & the UN. We’re waiting for the official position of @UN & Turkey as the guarantors of the initiative pic.twitter.com/TPhpaHUdhg — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 13, 2023

Напередодні російська сторона заявила, що "не заперечує" продовженню зернової ініціативи, яка дозволяє експортувати українське продовольство через море, але лише на 60 днів.

РФ скаржиться, що нібито залишаються обмеження, які заважають реалізовувати винятки з санкцій для агропродукції РФ.

Наголосимо, що за даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, обсяги перевезень через морські порти РФ в Азово-Чорноморському басейні у 2022 році перевищили показники 2021 року і сягнули 250 млн тонн, що свідчить про відсутність перешкод для російського експорту.

Нагадуємо:

Контракт на експорт українського зерна через контрольоване Росією Чорне море закінчується 18 березня.

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна розпочала онлайн-переговори з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачання зерна на світові ринки.

Ініціатива була започаткована за посередництва Організації Об'єднаних Націй та Туреччини в липні минулого року, а в листопаді її було продовжено.

Росія заявила, що погодиться на продовження Чорноморської зернової угоди лише в тому випадку, якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників.