САП: В Україну з Литви екстрадували екс-главу правління ДПЗКУ Вовчука

Колишнього голову правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" Петра Вовчука, який підозрюється у завданні державі збитків понад $60 млн, екстрадували з Литви до України, повідомляє UBR.

Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, протягом липня-жовтня 2014 року Вовчук та інші посадові особи корпорації спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів із продажу зернової продукції за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.

За цією злочинною схемою державне зерно через низку компаній на умовах накладених платежів постачали до Саудівської Аравії. Проте, кошти за поставлене зерно так і не були сплачені, внаслідок чого корпорація отримала понад $60 млн збитків.

З березня екс-глава ДПЗКУ перебував у розшуку, але у жовтні 2019 року був затриманий у Литві, намагаючись отримати там притулок. Після цього він хотів оскаржити рішення суду нібито через небезпеку, спричинену повномасштабним вторгненням Росії.

Варто зазначити, що провадження щодо радника голови правління ДПЗКУ та представника міжнародного зернотрейдера поки що перебувають на розгляді в суді. Ще два фігуранти пішли на угоду зі слідством і сплатили завдані ними збитки у сумі $60 тис., а третій перебуває у розшуку.

Нагадаємо, наприкінці лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні немає системної корупції, а з поодинокими проявами корупція влада негайно бореться.