Генштаб: Сили оборони вже ліквідували понад 160 тисяч солдатів РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби захисники знищили близько 720 окупантів, 10 танків, 15 ББМ та 11 безпілотників ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 160 540 (+740) осіб ліквідовано,

танків - 3484 (+10) од.

бойових броньованих машин – 6 789 (+15) од.,

артилерійських систем – 2 519 (+16) од.,

РСЗВ – 495 (+2) од.,

засобів ППО – 260 (+1) од.,

літаків – 304 (+0) од.,

вертольотів – 289 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11) од.,

крилатих ракет - 907 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 367 (+13) од.,

спеціальної техніки – 256 (+5) од.

Дані уточнюються.