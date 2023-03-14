Генштаб: Сили оборони вже ліквідували понад 160 тисяч солдатів РФ
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби захисники знищили близько 720 окупантів, 10 танків, 15 ББМ та 11 безпілотників ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 160 540 (+740) осіб ліквідовано,
- танків - 3484 (+10) од.
- бойових броньованих машин – 6 789 (+15) од.,
- артилерійських систем – 2 519 (+16) од.,
- РСЗВ – 495 (+2) од.,
- засобів ППО – 260 (+1) од.,
- літаків – 304 (+0) од.,
- вертольотів – 289 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11) од.,
- крилатих ракет - 907 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 367 (+13) од.,
- спеціальної техніки – 256 (+5) од.
Дані уточнюються.