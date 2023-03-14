В Росії заявили про продовження зернової угоди

У вівторок, 14 березня, у МЗС Росії заявили, що зернову угоду продовжено на 60 днів на колишніх умовах. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, повідомляє Ділова столиця.

"Наш заступник міністра (закордонних справ РФ Сергій Вершинін), який веде цю угоду, вчора зробив заяву. Дійсно, угоду продовжено, домовлено, що її продовжено на 60 днів. Знову підтверджено її пакетний характер" , – заявив Грушко.

За його словами, Москва наполегливо домагатиметься, щоб зобов'язання, дані Росії "в частині виконання саме другого треку, а це зняття всіх санкцій – прямих і непрямих – для постачання сільськогосподарської продукції РФ на міжнародні глобальні ринки, були виконані".

Грушко зазначив, що процес зі зняття обмежень на експорт сільгосппродукції з РФ триває, "але дуже повільно", тому що нібито створюються "штучні перепони, є зволікання".

Як відомо, зернова угода була укладена у липні 2022 року і продовжена на 120 днів у листопаді. Її чинність закінчується на цьому тижні – 18 березня. Україна виступає за продовження угоди відразу на рік і пропонує розширити її дію на порт Миколаєва.