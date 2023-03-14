Зеленський провів чергове засідання Ставки: ухвалили рішення щодо Бахмута

Президент Володимир Зеленський 14 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалась оборона на Бахмутському напрямку, повідомляє Українська правда.

Про це повiомила пресслужба Офісу президента.

"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута".

На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.

Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.

Члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.

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