Зеленський провів чергове засідання Ставки: ухвалили рішення щодо Бахмута
Президент Володимир Зеленський 14 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалась оборона на Бахмутському напрямку, повідомляє Українська правда.
Про це повiомила пресслужба Офісу президента.
"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмута".
На засіданні також проаналізували забезпечення озброєнням і боєприпасами підрозділів сил оборони на передовій.
Окремо було обговорено темпи та обсяги надходження техніки й озброєння від партнерів України та їх розподіл по угрупованнях військ.
Члени Ставки заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ й командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ про актуальну ситуацію на фронті.
Передісторія:
- 13 березня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна – окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста, але несуть великі втрати.
- Пізніше Зеленський відзначив, що на сході України наразі дуже "жорстко і болісно", але там вирішується майбутнє країни.