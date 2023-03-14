Сьогодні, 14 березня, Кабмін презентував новий план для уряду на 2023 рік, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Цей документ дозволить систематизувати роботу Кабінету міністрів та центральних органів виконавчої влади цього року. Це також накладає більше відповідальності на всіх нас, адже кожен пункт має конкретних виконавців і терміни виконання" , - повідомив прем'єр України.

План дій уряду складається з більш ніж 500 завдань, серед них:

законопроекти;

постанови;

програми;

проекти.

"Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Вже зараз. Не чекаючи завершення цієї війни" , - наголосив глава уряду.

За його словами, серед ключових завдань в оборонній сфері передбачено:

розвиток оборонно-промислового комплексу;

нові виробництва боєприпасів;

нові ракетні програми;

забезпечення армії дронами, в тому числі виробництва українських компаній;

співробітництво з нашими партнерами для спільного виробництва нових озброєнь;

залучення приватного сектора до розвитку оборонно-промислового комплексу;

державно-приватне партнерство;

технології подвійного призначення;

розмінування деокупованих територій;

реалізація формули миру президента України Володимира Зеленського.

Інтеграція України в ЄС та НАТО

Прем'єр повідомив, що другим пунктом стане подальша інтеграція України в ЄС та НАТО. Нині перед Україною постане пріорітетне завдання - виконати 7 рекомендацій Європейської комісії, які держава отримала минулого року.

Для цього уряд планує зробити низку нововведень, а саме:

запуск селф-скрінінгу нашого законодавства на його відповідність європейському;

поставити за мету вже цього року розпочати переговори про членство;

оновити план заходів для виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

продовжити інтегруватися до внутрішнього ринку ЄС;

продовжити транспортний та економічний безвізи;

отримати роумінговий безвіз та почати процес приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA);

створити офіс програми “Горизонт Європа” в Україні;

розвивати транс’європейську транспортну мережу (TEN-T) всередині України;

будувати спільні пункти пропуску на кордоні та інтегрувати українську митницю.

"Щодо НАТО. Головний пункт – це подальше впровадження стандартів Альянсу. Формування Програми робіт із військової стандартизації на 2024-2026 роки. Поглиблення політичної співпраці між Україною та НАТО для нашої перемоги та подальшої безпеки" , - наголосив Шмигаль.

Енергетична безпека України

За словами глави уряду, енергетична безпека та енергетичний фронт наразі є третім пріоритетом.

"Ключове завдання зараз – це почати відновлення енергетики за новими стандартами. Будемо будувати нові об’єкти та посилювати захист уже наявних. Підготовка до опалювального сезону 2023-2024 років починається так само вже зараз" , - повідомив прем'єр.

Основними напрямками в цій сфері стане:

збільшення пропускної спроможності для імпорту та експорту електроенергії з країнами ЄС;

впровадження в Україні принципів Європейського зеленого курсу;

затвердження довгострокової стратегії розвитку водневої енергетики;

Особливу увагу, за словами Шмигаля, буде приділено розвитку зеленої енергетики.

Відновлення України

"Четвертий пункт плану дій – це відновлення України" , - підкреслив прем'єр-міністр.

За його словами, відбудова України починається вже зараз, не чекаючи завершення війни.

Глава уряду розповів, що у відбудови цьогоріч буде 4 основні напрямки: енергетика, житло, розмінування та критична інфраструктура.

Кабмін планує активізувати формат "Фінансового Рамштайну" для визначення джерел фінансування проєктів відбудови. Для цього, за попередніми оцінками, потрібно буде близько 17 мільярдів доларів лише на цей рік.

Крім того, буде проведений другий етап оцінки збитків та потреб на відновлення. Уряд також впровадить єдину цифрову аналітично-інформаційну систему управління процесом відбудови інфраструктури.

"Прямо зараз ми доопрацьовуємо Держреєстр пошкодженого і знищеного майна. Паралельно запускаємо програму компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Відновлення критичної інфраструктури передбачатиме також її модернізацію" , - заявив Шмигаль.

До того ж нині на порядку денному також знаходяться такі питання, як:

розширення спроможності залізничних пунктів пропуску;

розширення перевалки дунайських портів;

збільшення автомобільних пунктів пропуску.

Макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу - п’ятий пріоритет

За словами прем'єра, у 2022 році уряд знайшов правильний баланс між тим, аби профінансувати рекордний дефіцит бюджету й водночас допомогти бізнесу вистояти. Ця робота продовжиться й цього року, а саме:

забезпечення фінансування всіх критичних видатків;

масштабна дерегуляцію для бізнесу;

залишення та розширення всіх основних програм підтримки малого і середнього бізнесу;

допомога аграріям із посівною, зі збором врожаю і з його зберіганням;

впровадження стандартів ОЕСР: продовження курсу на зменшення ролі держави в економіці;

Соціальна політика

Шостим пунктом в плані дій уряду на цей рік стане соціальна політика. За словами прем'єра пріоритетом уряду є підтримка громадян, які опинились у складних життєвих обставинах. В цій сфері буде зроблено низку реформ та нововведень, зокрема:

новий соціальний договір між державою та громадянином: буде покращено адресність виплат і їх збільшення для тих, хто цього дійсно потребує;

запровадження принципу гарантованої базової соціальної допомоги, яка буде залежати від рівня доходів, і буде спрямована на підтримку найвразливіших верств населення;

завдяки подальшій цифровізації соціальні послуги стануть доступнішими та зручнішими;

буде продовжено програми допомоги внутрішньо переміщеним особам: це стосується виплат, житла та працевлаштування;

завдяки підвищенню якості реєстрів буде покращена адресність виплат;

"Безбар’єрний простір. Засоби для реабілітації. Підтримка людей з інвалідністю.Все це теж у нашому фокусі" , - наголосив Шмигаль.

Він також повідомив, що серед інших пріоритетів буде ветеранська політика, якісна освіта, продовження децентралізації та регіональний розвиток, ефективне державне управління, санкційна політика та верховенство права, здоров'я нації та захист довкілля.

Нагадаємо, сьогодні Шмигаль повідомив, що всі податки, які надходять в бюджет, підуть на оборону.