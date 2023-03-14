Залужный: Оборона Бахмута має надважливе стратегічне значення

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний вважає, що оборона Бахмута стримує ворона і є ключовою для стійкості всього фронту, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Залужний у Facebook.

"Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті.

Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту".

Головнокомандувач подякував захисникам і захисницям, які даають гідну відсіч окупантам.

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