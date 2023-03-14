Залужный: Оборона Бахмута має надважливе стратегічне значення
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний вважає, що оборона Бахмута стримує ворона і є ключовою для стійкості всього фронту, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Залужний у Facebook.
"Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті.
Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту".
Головнокомандувач подякував захисникам і захисницям, які даають гідну відсіч окупантам.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський 14 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалась оборона на Бахмутському напрямку.
- Усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту Бахмута.