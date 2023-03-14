Резніков анонсував створення корабельної коаліції

У світі набирає популярності тренд на створення коаліцій в інтересах України. Цього разу партнери України допоможуть зі створенням корабельної коаліції, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час під час брифінгу в Одесі.

"Тепер вже є тренд на створення певних коаліцій в інтересах України. Була танкова ініціатива, яка стала танковою коаліцією, перед тим була артилерійська ініціатива, яка стала артилерійською коаліцією" , — сказав міністр оборони.

За його словами, завдяки сьогоднішньому оголошенню міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, про те, що нам передадуть мінні тральщики, можна сказати, що наразі утворюється корабельна коаліція.

"Британія вже передала нам два таких мінних тральщиків, на них вже є два українських екіпажі та піднято український прапор, тобто сьогодні в українському флоті є два мінних тральщики від Британії" , — повідомив Резніков.

Він також заявив, що до британських тральщиків приєднаються екіпажі на кораблях від Нідерландів та Бельгії.