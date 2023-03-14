Уряд погодив звільнення глав трьох ОДА: Гайдая, Марченка і Гамалія
Кабінет міністрів погодив звільнення з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Мельничук повідомив, що уряд погодив звільнення:
- Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;
- Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;
- Гамалія Сергія Вячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.