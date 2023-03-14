Уряд погодив звільнення глав трьох ОДА: Гайдая, Марченка і Гамалія

Кабінет міністрів погодив звільнення з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Мельничук повідомив, що уряд погодив звільнення: