Уряд погодив звільнення глав трьох ОДА: Гайдая, Марченка і Гамалія

Уряд погодив звільнення глав трьох ОДА: Гайдая, Марченка і Гамалія
Фото: Facebook

Кабінет міністрів погодив звільнення з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Мельничук повідомив, що уряд погодив звільнення:

  • Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;
  • Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;
  • Гамалія Сергія Вячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

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