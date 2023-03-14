Байдену доповіли про інцидент з американським дроном над Чорним морем
Президента США Джо Байдена проінформували про зіткнення російського винищувача з американським дроном над Чорним морем, повідомляє РБК-Україна.
Як повідомляє журналіст Келлі Мейєр у Twitter, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі.
"Примітно, наскільки безрозсудно це було і призвело до збиття одного з наших безпілотників", - наголосив американський чиновник.
Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, вранці над Чорним морем зіткнувся російський винищувач Су-27 та американський безпілотник MQ-9 Reaper.
Військові США розповіли, що такий інцидент стався через непрофесійний вчинок росіян.