Байдену доповіли про інцидент з американським дроном над Чорним морем

Президента США Джо Байдена проінформували про зіткнення російського винищувача з американським дроном над Чорним морем, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє журналіст Келлі Мейєр у Twitter, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі.

"Примітно, наскільки безрозсудно це було і призвело до збиття одного з наших безпілотників" , - наголосив американський чиновник.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, вранці над Чорним морем зіткнувся російський винищувач Су-27 та американський безпілотник MQ-9 Reaper.

Військові США розповіли, що такий інцидент стався через непрофесійний вчинок росіян.