Перехоплений РФ мериканський безпілотник не був озброєний ракетами – NYT

Перехоплений російськими літаками Су-27 розвідувально-ударний безпілотник MQ-9 Reaper Збройних сил США не ніс на собі озброєння.﻿﻿ Повідомило видання The New York Times з посиланням власні джерела, повідомляє Українська правда.

Як пише видання з посиланням на високопоставленого американського військового чиновника, хоча безпілотники, відомі як Reapers, можуть нести ракети Hellfire, цей безпілотник не був озброєний і проводив розвідку приблизно в 75 милях (близько 120 км – ред.) на південний захід від Криму, коли його перехопили два російські літаки.

За словами джерела NYT, безпілотник вилетів з авіабази в Румунії вранці 14 березня для виконання планової розвідувальної місії, яка зазвичай триває близько 9-10 год.

"Цей епізод приголомшив американських військових, які спостерігали за ним по відеозв'язку з безпілотника в оперативному центрі на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині" , – пише видання.

Раніше військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, в якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.

Координатор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив: незважаючи на те, що перехоплення російськими літаками американських БПЛА над Чорним морем - не рідкість, епізод, який стався у вівторок, був унікальним, враховуючи те, наскільки "небезпечними, непрофесійними та безрозсудними" були дії Росії.

Міністерство оборони Росії заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають відношення до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, і що він, мовляв, наблизився до окупованого Криму та "летів із порушеннями".

Міністерство оборони США, у свою чергу, заявило, що працює над розсекреченням візуальної інформації, пов'язаної з інцидентом у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.