Аналітики: Скільки українських територій захопила РФ за місяць наступу

За даними Business Insider, з посиланням на військових аналітиків, у лютому цього року Росія змогла захопити територію, яка не перевищує 0,04% площі України, повідомляє Українська правда.

Як пише видання, американський Інститут вивчення війни порахував, що за місяць наступу Росія захопила приблизно 234 кв. км., що еквівалентно 0,039% території України.

Водночас, повідомляє Business Insider, за даними групи відстеження War Mapper, РФ у лютому вдалося збільшити площу захоплених територій на 85 кв. км, що приблизно дорівнює 0,01% української території.

У коментарі виданню представники ISW заявили, що "обидві цифри досить малі", а причиною їхньої відмінності може бути незначний прорахунок, хоча "обидві вони точно відображають обмеженість територіальних надбань Росії".