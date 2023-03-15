ISW: Інцидент з американським БПЛА не призведе до конфлікту між РФ і США

Інцидент з американським безпілотником MQ-9 Reaper у Чорному морі не стане причиною прямого конфлікту між США і Росією, переконані аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Як відомо, командувач ВПС США в Європі і Африці генерал Джеймс Б. Хеккер заявив, що два російські літаки Су-27 збили американський безпілотник, що ледь не призвело до аварії російських літаків і втрати безпілотника. Натомість Міністерство оборони Росії заявило, що безпілотник розбився через "різке маневрування".

Аналітики ISW переконані, що інцидент з безпілотником не призведе до прямого конфлікту між Росією і США.

"Російські війська десятиліттями на численних театрах використовували тактику залякування щодо американських і союзних літаків та суден, що не призводило до конфлікту" , – наголосили експерти інституту.

В ISW відзначили, що президенти США і РФ мають повну свободу вибору щодо реагування, а подібні інциденти автоматично не ставали причиною ескалації протистояння між країнами.