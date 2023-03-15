Генштаб: ЗСУ за добу знищили майже 1 тисячу окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України втратила вже понад 161,5 тисяч солдатів, майже 6,8 тисяч ББМ, майже 4,5 тисяч танків і більше 2,1 тисяч безпілотників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 161 520 (+980) осіб ліквідовано,

танків - 3492 (+8) од.

бойових броньованих машин – 6 799 (+10) од.,

артилерійських систем – 2 528 (+9) од.,

РСЗВ – 502 (+7) од.,

засобів ППО – 262 (+2) од.,

літаків – 304 (+0) од.,

вертольотів – 289 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 132 (+12) од.,

крилатих ракет - 907 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5 377 (+10) од.,

спеціальної техніки – 257 (+1) од.

Дані уточнюються.