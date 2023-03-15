Сенатори США тиснуть на Пентагон щодо відправки F-16 в Україну

Група сенаторів від обох партій тисне на главу Пентагону з вимогою надати більше інформації про те, що потрібно для відправки винищувачів F-16 в Україну.﻿ Про це, з посиланням на Politico, йдеться у листі восьми сенаторів до міністра оборони Ллойда Остіна, повідомляє Українська правда.

Конфлікт між Росією та Україною "зараз перебуває на критичному етапі", пишуть сенатори, стверджуючи, що винищувачі F-16 можуть дати Києву перевагу, оскільки повномасштабне вторгнення РФ триває вже другий рік.

"Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України, на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США повинні уважно розглянути питання про надання Україні літаків F-16" , – написали сенатори.

"Це була б значна допомога, яка могла б змінити правила гри на полі бою" , – йдеться у листі.

Організатором листа виступив сенатор Марк Келлі (штат Арізона).

Сенатори звернулися до Остіна з проханням до кінця тижня надати їм оцінку різних факторів, необхідних для успішної передачі F-16 Україні.

Серед запитань, які поставили законодавці, – наскільки високо українські посадовці оцінюють винищувачі, коли роблять запити на зброю, і звідки можуть бути отримані винищувачі F-16 у разі схвалення – з нових виробництв або з наявних запасів. Вони також поцікавилися оцінкою військових щодо впливу F-16 на конфлікт і того, як швидко українські пілоти зможуть навчитися керувати винищувачами.

Група сенаторів привітала повідомлення про те, що двоє українських пілотів приїхали до США для оцінки навичок ведення бойових дій на базі Національної гвардії Морріс Ейр в Тусоні, в рідному штаті Келлі, що вони назвали "критичним кроком у визначенні" їхньої готовності до польотів на F-16.

Під листом також підписалися демократи Теммі Дакворт з Іллінойсу, Тім Кейн з Вірджинії, Мартін Генріх з Нью-Мексико і Джекі Розен з Невади, а також республіканці Ліза Мурковскі з Аляски, Томмі Тубервіль з Алабами і Тед Бадд з Північної Кароліни.

Двопартійні зусилля, спрямовані на те, щоб переконати адміністрацію Байдена відправити F-16 або посприяти іншим країнам відправити їх в Україну, були підкріплені такими оцінками, як оцінка генерала Крістофера Каволі, головнокомандувача збройних сил США і НАТО в Європі. Минулого місяця на Мюнхенській конференції з питань безпеки Каволі заявив законодавцям за зачиненими дверима, що надання сучасної зброї, в тому числі винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії, може допомогти зміцнити обороноздатність України.

Але вищі цивільні посадовці, в тому числі Байден і радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, кажуть, що винищувачі не є нагальною потребою на полі бою, порівняно з іншими можливостями.

Керівник політичного відділу Пентагону Колін Каль також підтримав позицію адміністрації, заявивши минулого місяця в Комітеті з питань збройних сил Палати представників, що найоптимістичніший термін поставки старих F-16 – приблизно 18 місяців, в той час як виробництво нових літаків може зайняти від трьох до шести років.

"Це пріоритет для українців, але він не входить до трійки їхніх головних пріоритетів" , – засвідчив Каль: "Їхніми головними пріоритетами є системи протиповітряної оборони, артилерія і вогневі засоби, про які ми говорили, а також бронетехніка і механізовані системи".

Лист Сенату слідує за двопартійними зусиллями в Палаті представників, очолюваними демократом від штату Мен Джаредом Голденом, щоб переконати Байдена надіслати Києву F-16 або аналогічні літаки.