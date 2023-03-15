Атака російського винищувача на дрон США: CBS показали, як це було
Журналісти проілюстрували момент зіткнення російського винищувача Су-27 з американським дроном MQ-9 Reaper над Чорним морем. Про це, з посиланням на CBS, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.
Зазначимо, що вчора вранці два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення дрона розвідки ВПС США, який перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
Один з російських літаків Су-27 влучив у пропелер MQ-9. Крім того, кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо на дрон і пролітали перед ним.
Додамо, що зіткнення російського літака з американським безпілотником, який не ніс озброєння, сталося за 120 кілометрів від Криму.