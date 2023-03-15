Атака російського винищувача на дрон США: CBS показали, як це було

Журналісти проілюстрували момент зіткнення російського винищувача Су-27 з американським дроном MQ-9 Reaper над Чорним морем.﻿ Про це, з посиланням на CBS, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Зазначимо, що вчора вранці два російські літаки Су-27 здійснили небезпечне перехоплення дрона розвідки ВПС США, який перебував у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

A Russian fighter jet struck the propeller of a U.S. surveillance drone in international airspace, forcing it to crash into the Black Sea, the Pentagon said Tuesday. President Biden has been briefed and the Russian ambassador was summoned to the State Department. pic.twitter.com/eX5di3lHOZ — CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 14, 2023

Один з російських літаків Су-27 влучив у пропелер MQ-9. Крім того, кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали паливо на дрон і пролітали перед ним.

Додамо, що зіткнення російського літака з американським безпілотником, який не ніс озброєння, сталося за 120 кілометрів від Криму.