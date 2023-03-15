Moody’s знизило прогноз для всієї банківської системи США до негативного

Рейтингове агентство Moody’s знизило прогноз для банківської системи США зі стабільного до негативного, повідомляє Новое время.

Таке рішення стало наслідком стрімкого погіршення операційного середовища після банкрутства Silicon Valley Bank, Signature Bank та Silvergate Bank, йдеться у повідомленні агентства, яке наводить CNBC.

Знижуючи рейтинг усього сектора, агентство відзначило екстраординарні дії, які були здійснені для підтримки постраждалих банків. Але в його повідомленні йдеться, що інші установи з нереалізованими збитками або незастрахованими вкладниками все ще можуть наражатися на ризик.



"Банки США тепер також стикаються з різким зростанням вартості депозитів після кількох років низької вартості фінансування, що призведе до скорочення доходів банків, особливо тих, які мають більшу частку активів з фіксованою відсотковою ставкою", — сказано в повідомленні.

Агентство також заявило, що очікує, що економіка США впаде в рецесію наприкінці цього року, що ще більше чинитиме тиск на галузь.

Як повідомлялося, 10 березня великий банк для американських стартапів Silicon Valley Bank зазнав краху. Це стало найбільшим банкрутством банку у США після фінансової кризи 2008 року.

12 березня американські регулятори закрили нью-йоркський Signature Bank, що стало третім за величиною банкрутством в історії банківської справи США.