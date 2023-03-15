Енергосистема працює з резервом потужності - Міненерго

Енергосистема працює з резервом потужності - Міненерго
Фото: Рixabay

У середу енергосистема продовжує працювати майже без обмежень споживачів та має резерв потужності, нетривалі відключення можливі на Житомирщині та Київщині. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики із посиланням на слова міністра енергетики Германа Галущенка.

Зазначається, що внаслідок пошкоджень енергомережі та їх ремонтів у деяких регіонах, зокрема на Житомирщині та Київщині, можливі нетривалі відключення електроенергії.

Протягом останньої доби електропостачання було відновлено для потерпілих від ворожих обстрілів районів Запорізької та Дніпропетровської областей.

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