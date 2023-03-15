"Борг Януковича": Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України

Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України у справі про "борг Януковича" на 3 млрд доларів, повідомляє Економічна правда.

Судді вирішили, що Україні має бути дозволено захищати позов у частині примусу, але лише в тій мірі, в якій він ґрунтується на примусі внаслідк передбачуваної загрози застосування сили з боку Росії.

Заперечення України про те, що облігації були випущені з порушенням українського законодавства, зокрема в обхід бюджетних обмежень встановленої стелі державного боргу, були відкинуті.

Тепер Україна зможе захищати вимогу про виплату сум за облігаціями в судовому процесі у Високому суді Лондона. Таким чином справа повертається у першу інстанцію, але лише щодо аргументів України про примус до позики.

Це означає, що до фінального рішення суду Україна не повинна сплачувати виплати за боргом.