Кілька країн хочуть передати Україні МіГ-29 - уряд Польщі

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер сказав, що Варшава отримала "чіткі заяви" від кількох країн, які бажають поставити Україні винищувачі МіГ-29.﻿ Про це, з посиланням на Bloomberg, повідомляє Українська правда.

При цьому Мюллер не став уточнювати, про які саме країни йдеться.

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявляв про готовність до спільної з Польщею передачі винищувачів, якщо буде ухвалене відповідне рішення у словацькому уряді. Однак рішення про це затримується через політичну боротьбу напередодні дострокових виборів у вересні.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив у вівторок, що Польща може передати Україні винищувачі радянських часів протягом найближчих тижнів.

Серед інших членів НАТО, які мають на озброєнні винищувачі МіГ, - Болгарія, Хорватія і Румунія.

Напередодні Сполучені Штати вкотре зазначили, що не будуть виступати проти рішення інших держав передати Україні бойові літаки.