Рейтинг довіри українців очолюють ЗСУ, президент – на шостому місці

Збройним силам України довіряють 95,8% українців, у топ-5 довіри також перебувають волонтери й добровольці, нацгвардійці й рятувальники, президент – на шостому місці в рейтингу довіри.﻿﻿ Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова у лютому-березні 2023 року, повідомляє Українська правда.

Найбільшою довірою громадян користуються Збройні сили України. За час повномасштабної війни довіра до армії зросла: у липні-серпні 2021 року довіра до ЗСУ була 68%, а зараз – 95,8%, зазначив директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Високий рівень довіри мають волонтерські організації (87,9%) та добровольчі загони (87,2%).

Також довіру населення мають Нацгвардія (85,7%) та ДСНС (85,4%).

Президент Володимир Зеленський має довіру 82,9% опитаних.

Позитивний баланс довіри й недовіри також має Міністерство оборони, сказав Биченко.

Центр Разумкова вивчав оцінку громадянами суспільно-політичної ситуації в країні та діяльності влади, а також довіру до соціальних інститутів та політиків у лютому-березні 2023 року. Опитування проводили в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких відбуваються бойові дії.