Данилов: Кремль думає про перенесення столиці РФ у глиб країни

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що процес розвалу Росії є незворотним, про це вже говорить навіть Володимир Путін. Під час телемарафону він додав, що зараз у Москві ведуться переговори щодо перенесення столиці РФ углиб країни, повідомляє Дзеркало тижня.

Але це не єдині процеси, що відбуваються у федерації, сказав секретар РНБО.