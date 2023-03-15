Данилов: Кремль думає про перенесення столиці РФ у глиб країни
Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що процес розвалу Росії є незворотним, про це вже говорить навіть Володимир Путін. Під час телемарафону він додав, що зараз у Москві ведуться переговори щодо перенесення столиці РФ углиб країни, повідомляє Дзеркало тижня.
Але це не єдині процеси, що відбуваються у федерації, сказав секретар РНБО.
"Росія фрагментується, Росія не буде в тих межах, і зупинити цей процес вже неможливо. Якщо про цей процес починає говорити сам Гітлер на прізвище Путін, то майте на увазі, що це так і відбуватиметься. Вони вже зараз розмовляють про перенесення столиці вглиб Росії, і багато інших процесів - вони вже йдуть", - заявив секретар відомства.