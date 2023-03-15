Що пишуть західні ЗМІ про зіткнення Су-27 та MQ-9 Reaper

Російський військовий літак зіткнувся з американським розвідувальним безпілотником над Чорним морем, пошкодивши його пропелер. Американські оператори були змушені затопити MQ-9 Reaper у міжнародних водах, повідомили у Пентагоні. Це перший відомий випадок фізичного контакту між російськими та американськими військовими за весь час із початку вторгнення Росії в Україну рік тому, повідомляє Дзеркало тижня.

«Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидав пальне та пролітав перед MQ-9 у необачній, небезпечній та непрофесійній манері. Цей інцидент демонструє відсутність компетентності на додаток до непрофесіоналізму» , – заявили у Європейському командуванні Армії США.

New York Times коментує, що російська атака проти американського безпілотника не обов'язково була випадковою. Тому що скидання палива перед MQ-9 Reaper було, очевидно, навмисною російською дією. Але чиновники США мають сумніви, що російський пілот хотів пошкодити пропелер американського безпілотника. Тому що він міг втратити свій Су-27.

Wall Street Journal коментує, що зіткнення демонструє, наскільки близько США та Росія діють біля зони бойових дій. Хоча обидві сторони намагаються уникати інцидентів, які б роздмухали напруження між ними і розширили війну, що триває в Україні.

«Хоча США надали Києву військову допомогу та техніку на понад 30 мільярдів доларів, а також розвідувальні дані, вони стверджують, що хочуть уникнути конфлікту з Росією. Інцидент у вівторок продемонстрував, наскільки складно надавати підтримку у війні, уникаючи при цьому «ненавмисної ескалації»» , – пише видання.

Американські чиновники у сфері оборони та експерти швидко вказали нетипову природу інциденту. Зокрема, секретар ВПС США Френк Кендал сказав The Hill, що не пригадує, щоб щось подібне відбувалося протягом попереднього року. США та Росія постійно перехоплюють літаки один одного. У цьому нічого нового.

Наприклад, у 2023 році кілька таких випадків сталися у повітряному просторі поблизу Аляски. Але старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Бекка Вассер пояснила, що унікальність вчорашнього інциденту якраз у тому, що він стався з американським безпілотником.

«Інцидент дуже непокоїть з огляду на контекст, у якому він стався. Але факт у тому, що то була безпілотна платформа. І це, найімовірніше, скоротить шанси, що ситуація закипить» , – сказала Вассер The Hill.

«Ми не можемо зараз із гарячою головою кинути наші країни у конфлікт. Ми не можемо дозволити росіянам спровокувати нас на щось нераціональне. Йдеться не лише про США, а й ще про 29 країн. Ми повинні поводитися так, щоб це не залучило НАТО і США до війни» , – сказав генерал і колишній заступник командира Європейського командування Армії США Стівен Твітті.

Тим часом британське видання The Guardian вбачає ескалацію у поведінці Росії. Видання визнає, що Москва і Пекін і раніше посилали сигнали літакам США в міжнародному повітряному просторі. Але знищення борту в небі – це тривожна зміна.

Після російського вторгнення в Україну у 2014 році Москва неодноразово вдавалася до різних небезпечних дій у небі. Наприклад, 2017 року Су-27 пролетів небезпечно близько до розвідувального літака RC-135 Rivet Joint. Наступного року російські бойові літаки пролетіли перед носом американського EP-3. 2020-го Су-27 пролетів прямо перед американським бомбардувальником B-52.

«Інцидент у вівторок серйозніший, тому що призвів до зіткнення та аварійного приземлення в морі» , – пише видання, припускаючи, що це могло статися через помилку російського пілота. Але в аналітичному центрі RAND вважають, що не можна виключати версію про зумисне зіткнення з MQ-9.

Якою буде реакція?

Newsweek цитує колишнього генерала Армії США Марка Хартлінга, який припускає збільшення присутності НАТО в Чорному морі.

«Можливо, це була велика помилка російського пілота. Буде осуд та демарш із боку США. Безпілотники не літатимуть самі. А американська авіація та авіація НАТО збільшить свою присутність у Чорному морі найближчим часом» , - вважає Хартлінг.

The Telegraph сумнівається, що США підуть на якісь дії, які потенційно могли б дестабілізувати і так напружену ситуацію з Росією.

«Однак Вашингтон може покарати Росію, надавши Україні ще більший доступ до розвідувальних продуктів, зібраних безпілотниками на зразок MQ-9 над Чорним морем» , – припускає британське видання.

Financial Times відзначає реакцію політичних кіл у США на зіткнення російського Су-27 з американським безпілотником. У понеділок губернатор Флориди та потенційний кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон ДеСантіс заявив, що підтримка України у війні не належить до «ключових національних інтересів» Америки.