Остін сказав, скільки танків пообіцяли передати Україні в рамках коаліції

Станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін перед десятим засіданням у форматі "Рамштайн" 15 березня.

"Усього впродовж останніх трьох місяців члени цієї Контактної групи продемонстрували відмінне лідерство в нарощуванні можливостей, яких потребує Україна для захисту її суверенітету, і щоб створити імпульс на полі бою, у тому числі понад дев'ять бригад з танків та іншої бронетехніки" , — заявив глава Пентагону.

"Коаліція країн, які пообіцяли надати Україні танки Leopard, продовжує зростати. Дев'ять країн зараз зобов'язалися надати понад 150 танків Leopard" , — підкреслив Остін.

Глава Пентагону не уточнив, про які країни йдеться.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв, що танки Leopard 2A6, обіцяні ФРН та Португалією, будуть доставлені в Україну до кінця березня.