Зеленський звільнив Марченка, Гайдая і Гамалія з посад очільників ОДА

Президент Володимир Зеленський своїм указами звільнив з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації, повідомляє Українська правда.

Про це говорять укази на сайті президента.

В указах йдеться про звільнення:

Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;

Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;

Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

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