ЗМІ: США захистили збитий дрон від спроб отримання секретної інформації

Сполучені Штати Америки видалили конфіденційне програмне забезпечення зі збитого над Чорним морем дрону MQ-9 Reaper, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначає видання, інформацію про видалення програмного забезпечення підтвердили кілька неназваних американських урядовців. Вони наголосили, що це було зроблено з метою не дати росіянам отримати таємну інформацію.

У СNN додають, що кроки з видалення програмного забезпечення були зроблені вже після того, як дрон зіткнувся з російським винищувачем Су-27.

Варто зауважити, що координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі підтвердив заходи щодо захисту "прав", пов'язаних із безпілотником.

"Не вдаючись у зайві подробиці, я можу сказати, що ми вжили заходів для захисту наших прав щодо цього конкретного безпілотника. І це власність Сполучених Штатів. Ми явно не хочемо, щоб хтось отримав його у свої руки крім нас" , - заявляв він.

Нагадаємо, вчора, 14 березня, над Чорним морем внаслідок зіткнення з російським винищувачем Су-27 було збито американського безпілотника MQ-9 Reaper.

Пізніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що його країна спробує дістати збитий дрон з дна Чорного моря.