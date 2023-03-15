Резніков поділився думкою після чергового "Рамштайну"

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підсумки чергового засідання у форматі "Рамштайн" вселяють у нього оптимізм, повідомляє Європейська правда.

Про це Резніков написав у своєму Twitter.

"Рамштайн-10" вселяє оптимізм: посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування та формування "броньованого кулака" , - написав глава Міноборони України.

Він подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за визначне лідерство, а також висловив подяку "друзям з антикремлівської коаліції за вашу готовність стояти з Україною до нашої перемоги".

#Ramstein 10 inspires optimism:strengthening air defense, ammo supplies, trainings & forming an “armored fist”.Thank you to @SecDef for your outstanding leadership and to friends from the anti-kremlin coalition for your willingness to stand with Ukraine until our victory. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023

Перед початком засідання глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що станом на сьогодні дев'ять країн заявили про свій намір передати Україні понад 150 танків Leopard.

Він також повідомив, що на засіданні у форматі "Рамштайн" держави-учасниці міркуватимуть, як інноваційно вирішити проблему виробництва боєприпасів для України.