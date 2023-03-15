Остін розповів, що сказав Шойгу після інциденту з безпілотником

Глава Пентагону Ллойд Остін розповів, що у телефонній розмові з російським міністром оборони Сергеєм Шойгу заявив, що Росія зобов’язана керувати своїми військовими літаками безпечно та професійно, повідомляє Європейська правда.

Про це Остін заявив на брифінгу після чергового засідання у форматі "Рамштайн".

"Я щойно провів телефонну розмову з моїм російським колегою міністром Шойгу. Як я неодноразово говорив, важливо, щоб великі держави слугували моделями прозорості та комунікації. І Сполучені Штати продовжать літати та діяти відповідно до міжнародного права" , - заявив міністр оборони США.

Остін додав, що Росія зобов’язана управляти своєю військовою авіацією у безпечній та професійній манері.

Міноборони РФ повідомило раніше у середу про телефонну розмову Шойгу та Остіна без додаткових подробиць.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев раніше в середу заявив, що РФ спробує знайти уламки безпілотника.

За оцінками американської сторони, російський Су-27 зазнав пошкоджень під час зіткнення з MQ-9.