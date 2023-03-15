Глава Пентагону: США підтримують рішення Зеленського щодо Бахмуту

Сполученні Штати підтримують рішення українського президента Володимира Зеленського щодо оборони Бахмута, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу.

"Українці зробили щось надзвичайне в районі Бахмуту. Росіяни хочуть захопити це місто вже 7 місяців, але не мають там якихось успіхів завдяки старанням Збройним силам України" , - заявив він.

За словами голови Пентагона, якщо Зеленський скаже, що треба перегрупувати сили, то це не буде означати програш у війні.

"Щодо значущості цього міста. Президент Зеленський веде свою боротьбу, він задіяний конкретно у прийнятті рішень щодо того, що важливо, а що не важливо для оборони. Якщо Зеленський скаже, що треба перегрупуватися, то це не означає, що війну програно. Це їм вирішувати, де залишатися і як довго вести оборону. Це їм вирішувати, а не нам" , - заявив Остін.

Він підкреслив, що США будуть підтримувати будь-яке рішення Зеленського.

"Ми будемо підтримувати будь-яке рішення Зеленського. Ми зараз сподіваємось надати українцям можливість для зміни динаміки на полі бою" , - додав міністр оборони США.

Нагадаємо, раніше Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому було ухвалено рішення про подальше утримання та захист міста Бахмута.