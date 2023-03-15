Сирський: У Бахмуті ворог безуспішно намагається оточити місто і просунутися вперед

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна – ворог намагається оточити місто і просунутися вперед, повідомляє Українська правда.

"Противник і надалі безуспішно намагається оточити місто і просунутися вперед. Там бійці 93-ї бригади разом з іншими захисниками стримують шалений тиск противника. Завдяки їх праці ворожі танки, БМП, РСЗВ та склади з БК - злітають в повітря".

Командувач додав, що окупанти тиснуть на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Сирський відзначив, що воїни 92 ОМБр ім.Івана Сірка гідно "дали по зубах ворогу", знищивши системи РЛС, РСЗВ та пункти управління агресора:

"Такі рішучі дії нашої армії значно виснажують та деморалізують ворога і пришвидшують нашу перемогу".