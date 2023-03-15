У Раді анонсували візит делегації в США для лобіювання передачі літаків

Україна готує візит парламентської делегації до Сполучених Штатів на чолі зі спікером Верховної ради Русланом Стефанчуком. Делегація буде лобіювати питання передачі винищувачів F-16, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в етерi телемарафону.

"Ми багато працюємо з Конгресом США, оскільки там зараз активно двопартійно тиснуть на Адміністрацію президента, щоб Україні нарешті надали винищувачі F-16" , - заявив він.

За словами Арахамії, вчора група сенаторів від обох партій зробили заяву щодо надання Україні літаків.

"Найближчим часом ми плануємо візит нашої парламентської делегації до США, щоб завершити цей сценарій тиску й отримати дозвіл як Пентагону, так і Держдепартаменту щодо надання нам бойових літаків. Зараз ми бачимо, що рішення врешті-решт буде прийнято. Надалі також буде вирішення логістичних та інфраструктурних питань і питання навчання наших пілотів" , - заявив нардеп.

Він додав, що до складу делегації увійдуть представники фракцій та груп Ради, а очолить її Стефанчук.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден відмовився надавати винищувачі F-16 Україні.

Пізніше група американських конгресменів закликала лідера США змінити свою позицію розпочати передачу Україні винищувачів.

При цьому прем'єр Нідерландів Марк Рютте зазначав, що передача Україні винищувачів F-16 буде наступним кроком, оскільки поки багато країн вагаються через позицію США.