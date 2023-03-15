Українські захисники збили нібито "невидимий" російський дрон

Українські захисники збили російський безпілотник ZALA, який нібито не мають бачити українські засоби радіо-електронної боротьби, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомля﻿є﻿ оперативне командування "Північ".

"Воїни 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського "приземлили" ворожий БПЛА ZALA 421-16E2. Це той, про який на Росії вихвалялися, що він невразливий та невидимий.

Але воїни зі взводу радіоелектронної боротьби групи інженерного забезпечення та їх "Буковель-AD" не залишають ворогу жодного шансу".

Бійці розповіли, що ця модель призначена для ведення повітряної розвідки і спостереження та оснащена камерою та тепловізійним модулем.

Тривалість польоту цього дрона до 4-х годин, висота до 3600 м, відстань до 35 км, вага 7,5 кг, розмах крила 2,8 м. Виконаний за схемою "літаюче крило", може працювати в звичайному та безшумному режимі.