У 35 регіонах РФ почали активно розсилати повістки – правозахисник

Голова міжнародної правозахисної групи "Агора" Павло Чиков повідомив, що військкомати 35 регіонів Росії почали активно розсилати повістки місцевим жителям, повідомляє Українська правда.

Чиков навів список 35-ти регіонів, де розсилають повістки. Серед них - Москва, Петербург, Ленінградська, Московська, Бєлгородська і Мурманська області, Алтайський, Пермський, Красноярський і Краснодарський краї.



Звідки у Чикова ці дані, він не пояснив, але, за його оцінками, про другу хвилю мобілізації поки що не йдеться.

"Найбільше запитань викликають повістки на військо ﻿ ві збори, які можуть проводитися тільки після указу президента. Такого указу не було, принаймні, не опубліковано" - заявив правозазисник.

"Новая газета Европа" підтвердила, що повістки роздають у Москві. Одну з них із вимогою "з'явитися для уточнення документів військового обліку" спробували вручити кореспонденту видання.

Раніше влада російських регіонів заявила, що повістки розсилають для "актуалізації даних військового обліку" або запрошення на військові збори.

У Кремлі це назвали "звичайною практикою", зазначивши, що у них немає "жодних обговорень" щодо нової хвилі мобілізації.