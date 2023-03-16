Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу солдатів РФ

За даними Генерального штабу, Росія у війні проти України вже втратила 162 560 солдатів, 3 504 танки, 6 810 ББМ та 2 145 безпілотників, повідомляє Українська правда.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 162 560 (+1040) осіб ліквідовано,

танків – 3 504 (+12) од,

бойових броньованих машин – 6 810 (+11) од,

артилерійських систем – 2 539 (+11) од,

РСЗВ – 503 (+1) од,

засобів ППО – 265 (+3) од,

літаків – 305 (+1) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13) од,

крилатих ракет – 907 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17) од,

спеціальної техніки – 257 (+0) од.

Дані уточнюються.