Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу солдатів РФ

Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу солдатів РФ
Фото: Facebook

За даними Генерального штабу, Росія у війні проти України вже втратила 162 560 солдатів, 3 504 танки, 6 810 ББМ та 2 145 безпілотників, повідомляє Українська правда.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 162 560 (+1040) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 504 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 6 810 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2 539 (+11) од,
  • РСЗВ – 503 (+1) од,
  • засобів ППО – 265 (+3) од,
  • літаків – 305 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13) од,
  • крилатих ракет – 907 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17) од,
  • спеціальної техніки – 257 (+0) од.

Дані уточнюються.

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