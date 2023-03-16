Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували понад тисячу солдатів РФ
За даними Генерального штабу, Росія у війні проти України вже втратила 162 560 солдатів, 3 504 танки, 6 810 ББМ та 2 145 безпілотників, повідомляє Українська правда.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 162 560 (+1040) осіб ліквідовано,
- танків – 3 504 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 6 810 (+11) од,
- артилерійських систем – 2 539 (+11) од,
- РСЗВ – 503 (+1) од,
- засобів ППО – 265 (+3) од,
- літаків – 305 (+1) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13) од,
- крилатих ракет – 907 (+0) од,
- кораблів/катерів – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 394 (+17) од,
- спеціальної техніки – 257 (+0) од.
Дані уточнюються.