Politico: Київ ще не визначився зі стратегією контрнаступу

Американські військові швидкими темпами перекидають техніку на поле бою і тренують українські війська напередодні великого наступу на Росію, який очікується наприкінці весни. Про це йдеться у повідомленні Politico, повідомляє Ділова столиця.

Міністр оборони США Ллойд Остін у середу після віртуального засідання багатонаціональної контактної групи з питань оборони України заявив, що "Україна не може гаяти часу".

"Ми повинні швидко і повністю виконати наші обіцянки" , – сказав Остін, – Це включає в себе доставку нашої бронетехніки на поле бою і забезпечення того, щоб українські солдати якнайшвидше отримали підготовку, запасні частини і технічну підтримку, необхідну їм для використання цих нових систем".

З наближенням весни американські офіційні особи все більше занепокоєні тим, що в Україні зменшуються запаси боєприпасів, засобів протиповітряної оборони і досвідчених солдатів.

Пентагон заявляє, що незалежно від стратегії Києва на полі бою, США хочуть, щоб українські солдати мали зброю, необхідну для продовження боротьби.

Росія місяцями обстрілювала країну ракетами, прагнучи не лише спричинити руйнування, але й виснажити запаси протиповітряної оборони України. Українські солдати розповідають про гостру нестачу основних боєприпасів, зокрема мінометних мін та артилерійських снарядів. За оцінками американських офіційних осіб, за рік війни загинуло понад 100 000 українських військових включно з найдосвідченішими солдатами.

У матеріалі зазначається, що обидві сторони зазнають великих втрат у битві за Бахмут. На чолі з "вагнерівцями" Росія вже дев'ять місяців тримає в облозі південно-східне місто, перетворивши його на руїни.

Українські війська відмовляються здаватися, а президент Володимир Зеленський наполягає на тому, що захист Бахмута є ключовим для утримання інших східних міст.

Натомість американські офіційні особи більше зосереджені на підготовці України до великого весняного наступу для повернення територій, який, як вони очікують, розпочнеться у травні.

Сотні західних танків і бронетехніки, у тому числі вперше техніки, яка може зводити мости і дозволяти військам переправлятися через річки, прямують в Україну для наступу.

Американські та європейські партнери також надсилають величезну кількість боєприпасів і 155-мм снарядів, які Україна визначила як найбільш нагальну потребу.

Пакети американської допомоги

"Протягом останніх чотирьох-п'яти місяців були спрямовані на те, що потрібно Україні для цього контрнаступу" , – сказав американський чиновник, який побажав залишитися неназваним через вимоги адміністрації.

Хоча американські посадовці намагаються не вказувати Києву, як вести війну, керівництво Пентагону заявило в середу, що обладнання та підготовка, які надаються, дозволять Україні виграти війну – де і коли вона вирішить це зробити.

"Ми докладаємо значних зусиль для зміцнення української армії з точки зору оснащення, боєприпасів і тренувань у різних країнах, щоб дати можливість Україні захистити себе" , – сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"Посилення української спроможності дозволить українському керівництву розробляти і реалізовувати різноманітні варіанти дій у майбутньому, щоб досягти своїх цілей і довести цю війну до успішного завершення" , – додав Міллі.

У лютому понад 600 українців завершили 5-тижневу програму підготовки в Німеччині, яка включала в себе базові навички, такі як стрільба, а також медичну підготовку та інструктаж із маневрування на бойових машинах "Бредлі" і бронетранспортерах "Страйкер" американського виробництва. Зараз ці сили повернулися на поле бою, і друга партія з сотень додаткових солдатів зараз проходить навчання за цією програмою.

За зачиненими дверима американські офіційні особи вимагають від Києва економити артилерійські боєприпаси і вести більш прицільний вогонь. Особливо в Бахмуті, де обидві сторони витрачають боєприпаси швидкими темпами.

"Дехто в Пентагоні вважає, що вони занадто швидко спалюють боєприпаси , – сказав генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, колишній командувач Сухопутними військами США в Європі. – Вибачте, вони ведуть масштабну боротьбу за виживання своєї країни проти ворога, який має величезну перевагу в артилерійських боєприпасах і не відступає".

За словами американських чиновників, Київ ще не визначився зі стратегією, але у нього є, по суті, два варіанти: просуватися на південь через Херсон до Криму або рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, відрізавши російський сухопутний міст.

Перший варіант не є реалістичним, кажуть посадовці, оскільки Росія окопалася в своїй обороні на східному березі Дніпра, а Україна не має достатньої кількості людських ресурсів для успішної десантної операції проти такого роду сил. Другий варіант більш вірогідний, кажуть чиновники.