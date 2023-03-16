Британська розвідка пояснила, навіщо армія РФ "вчепилося" у Вугледар

Міністерство оборони Росії прагне досягти успіху у Вугледарі Донецької області, щоб конкурувати із досягненнями "Приватної військової компанії Вагнера". Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

"За останній тиждень спроби росіян штурмувати місто Вугледар у Донецькій області майже напевно сповільнилися. Це сталося після повторних, надзвичайно дорогих невдалих атак протягом попередніх трьох місяців" , — кажуть у міністерстві.

Як зазначається, одним із факторів великих втрат РФ на цьому напрямку стало успішне прийняття Україною на озброєння дистанційних протиброньових мінних систем. За даними британської розвідки, у деяких випадках Україна запускала міни позаду російських підрозділів, що наступали, викликаючи безлад, коли російська техніка намагалася відійти.

Міноборони вважає, що єдиного останнього помітного тактичного успіху Росія досягла на Бахмутському напрямку, де домінують сили ПВК "Вагнер", які зараз ведуть публічну ворожнечу з Міністерством оборони Росії.