Голова Rheinmetall назвав терміни прийняття рішення щодо будівництва заводу в Україні

Очікується, що рішення щодо будівництва танкового заводу Rheinmetall в Україні буде прийнято протягом двох місяців, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, пише Bild.

"Ми припускаємо, що це рішення, ймовірно, буде ухвалено в найближчі два місяці" , - заявив Паппергер.

Як відзначив голова концерну, плани Rheinmetall щодо виробництва бойових танків Panther в Україні вже були представлені відповідальним міністерства. Україна зобов'язується побудувати завод, після чого концерн візьме на себе виробництво.

Нагадаємо, що Rheinmetall вже підготував концепцію будівництва танкового заводу в Україні. За словами Паппергер, завод міг би випускати до 400 німецьких танків Panther на рік.