Комбата 46 бригади понижують у посаді після інтерв'ю WP

Командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія "Купола" переводять з посади командира бойового батальйону на посаду заступника командира батальйону навчального центру після критичного інтерв‘ю американській газеті "The Washington Post", повідомляє Українська правда.

Як зазначили співрозмовники УП, рішення щодо пониження "Купола" в посаді було ухвалене командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ, тобто генерал-майором Максимом Миргородським.

У відповідь на такий крок "Купол" написав рапорт на звільнення.

За даними видання, це не перший випадок переведення в 46 бригаді після комунікації з пресою.

Сержанта ДШВ Олександра Погребиського після інтерв‘ю "Українській правді" про обстановку в Соледарі, з якого в січні 2023 виходила українська армія, перевели з бойового підрозділу в учбовий центр ДШВ, на посаду головного інструктора роти.

"Не люблять правду військові керівники та не хочуть вирішувати системні проблеми" , – зазначають співрозмовники УП.

Командир "Купол" був одним зі співрозмовників видання "The Washington Post", яке в результаті розмов написало, що Сили оборони України втратили на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців, а недосвідченість новобранців, разом із браком зброї, нібито зменшує оптимізм та ставить під сумнів готовність Києва до весняного наступу.