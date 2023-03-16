Генштаб: ЗСУ уразили три пункти управління та радіолокаційні станції РФ

Збройні сили України уразили три пункти управління, дві радіолокаційні станції та склад пально-мастильних матеріалів Росії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога".

За добу ворог завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з РСЗВ.

Що цьому передувало: