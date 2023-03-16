Швеція передає Україні вісім САУ Archer

Уряд Швеції в четвер ухвалив рішення передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer на основі оцінки Збройних сил країни та скерував відповідний запит у межах додаткового проєкту бюджету до парламенту, повідомляє Європейська правда.

Про це, як повідомляє агентство TT, заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За його словами, САУ Archer "дозволять українцям перемагати російські артилерійські системи".

"Можна сказати, що система Archer - це радше снайперська гвинтівка, ніж дробовик. Саме здатність вражати глибоко в тилу артилерійські системи противника робить Archer унікальним" , – пояснив Йонсон.

Перші САУ Україна отримає через кілька місяців: спершу техніку обладнають комп’ютерними засобами вогневого управління, потім українські військові пройдуть навчання, а поблизу України буде створено логістичний хаб для технічного обслуговування й ремонту.

Очікується, що Україна зможе одночасно використовувати на полі бою шість із восьми Archer, оскільки дві потрібно тримати в резерві – наприклад для отримання запасних частин.

Окрім восьми САУ Archer, в поправках до бюджету уряд Швеції просить надіслати Україні десять танків Leopard 2, про що було оголошено нещодавно в межах засідання Контактної групи з питань оборони України.

Наразі Швеція має 48 одиниць САУ Archer, 24 із яких перебувають на озброєнні шведських Збройних сил, решта – на зберіганні. З них 22 передаються Україні та будуть продані до Великої Британії для заміщення cистем AS90.